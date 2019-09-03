ATAŞEHİR'DE YIKILMA RİSKİ BULUNAN 3 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Ataşehir'de yıkılma riski olduğu tespit edilen 3 katlı bir bina tahliye edilerek, mühürlendi. Tahliye işlemleri havadan da görüntülendi.
Mustafa Kemal Mahallesi, 3001 Caddedeki 117 numaralı bina yıkılma riski olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince bu sabah saatlerinde tahliye edildi. 4 daire ve 4 işyerinin bulunduğu bina sakinleri eşyalarını kamyonlara yükledi. Tahliye işleminin ardından 3 katlı bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye çalışmaları sırasında zabıta ekipleri de hazır bulundu. 3 katlı binadaki tahliye çalışmaları havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntü
-Belediye ve zabıta ekiplerinden görüntü
-Binada yaşayanlardan görüntü
-Eşyaların taşınması
-Bir işyerinin mühürleme çalışmasından görüntü
-Havadan tahliye görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
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