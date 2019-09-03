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Ataşehir'de yıkılma riski bulunan bina mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

  ATAŞEHİR'de  yıkılma riski olduğu tespit edilen 3 katlı bir bina tahliye edilerek, mühürlendi.

Ataşehir'de yıkılma riski bulunan bina mühürlendi

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de yıkılma riski olduğu tespit edilen 3 katlı bir bina tahliye edilerek, mühürlendi. Tahliye işlemleri havadan da görüntülendi.
Mustafa Kemal Mahallesi, 3001 Caddedeki 117 numaralı bina yıkılma riski olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince bu sabah saatlerinde tahliye edildi. 4 daire ve 4 işyerinin bulunduğu bina sakinleri eşyalarını kamyonlara yükledi. Tahliye işleminin ardından 3 katlı bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye çalışmaları sırasında zabıta ekipleri de hazır bulundu. 3 katlı binadaki tahliye çalışmaları havadan da fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de yıkılma riski bulunan bina mühürlendiAtaşehir'de yıkılma riski bulunan bina mühürlendiAtaşehir'de yıkılma riski bulunan bina mühürlendiAtaşehir'de yıkılma riski bulunan bina mühürlendi

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