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Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de yağmur suyu çalışmasının yapıldığı yol çökünce park halindeki otomobilin bir kısmı çöken yolun içinde kaldı.

Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı 

Semih ÇALIŞKAN / Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de yağmur suyu çalışmasının yapıldığı yol çökünce park halindeki otomobilin bir kısmı çöken yolun içinde kaldı.
Ataşehir'de Örnek Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde sabaha karşı bir yolda çökme meydana geldi. Park halindeki otomobilin arka kısmı çöken yolun içinde kaldı. Yolun çöktüğünü fark eden vatandaşlar önce aracın sahibini aradı, ardından ekiplere haber verdi.

"ARABANI KURTAR DİYE BENİ ARADILAR"
Otomobilin sahibi Orhan İpek, "Gece arkadaşlar telefonla beni aradılar, arabanı kurtar diye. Çıktım arabamı çekemedim çünkü yol çökmüş. O saatten beri belediyeyi bekliyoruz burada. Saat üçte mi oldu, dört mi oldu bilmiyorum. Ön tarafta da boşluk olduğu için araç düşecek diye bıraktım. Hiç dokunmadım. Çekiciyi bekliyoruz yani. Yağmur yağsa çökmüştü orası da araba aşağıya inmişti. Allahtan yağmur durdu. Ben 42 senedir buradayım daha önce çökme olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"BETON TAZE, İKİ GÜN OLDU"
Mahalle sakinlerinden Cengiz Soydaş, birkaç gün öncesine kadar çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Bu yağmur suyu kanalını belediye yaptı. 15-20 gündür burada çalışma var. Çalışma bitti, kapatma işlemine geçtiler. Beton attılar, üstüne asfalt atacaklardı. Beton taze, iki gün oldu, kurusun diye bekliyorlar. Yoksa çalışıyorlardı yani, yapılıyordu. O konuda kimseye bir şey diyemeyiz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ ARACI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI
Yolun çöktüğü bölgede otomobilin çukurdan çıkarılması için uygun çekici aracı beklenirken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla aracı hareket ettirmeye çalıştı. Birkaç kişi aracın arka kısmını çukurdan çıkarmayı denese de başarılı olamadı. Çekici aracının da otomobili çukurdan çıkaramayacağı anlaşılınca bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı. Trafik polisleri diğer araçları güvenlik gerekçesiyle sokaktan uzaklaştırdı. Bölgeye gelen vinç yapılan çalışmalar sonucunda iki saatin sonunda otomobili çukurdan çıkardı.

(FOTOĞRAFLI)

Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı

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