HABER
  4. Ataşehir'de yol kavgası... Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar 

Ataşehir'de yol kavgası... Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL (DHA) ATAŞEHİR'de iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahlı sürücü tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlı saldırgan peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜNÜN KARDEŞİ SALDIRIYI YARA ALMADAN ATLATTI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ertuğrul olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ertuğ'un kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtulurken, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu.

GÖRGÜ TANIĞI: YOL KAVGASINDAN KAYNAKLANDI
Görgü tanığı Veysel Çakıcı "makas atarken bu arkadaşların aracına çarpıp kaçıyor. Bu arkadaşlar da peşlerinden gidiyor. Tekrar kavga başlıyor. Kaçan araçtakiler de silahla ateş etmeye başlıyor. Bacağından yaralandı sürücü. Yol kavgasından kaynaklandı" dedi.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Çin’de petrokimya tesisinde patlamaÇin’de petrokimya tesisinde patlama
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemiz göç yönetimi ile dünyaya örnek olduİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemiz göç yönetimi ile dünyaya örnek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama

Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! İntihar mektubu bulundu

10 gündür aranıyor! Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.