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Ataşehir’de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

06.04.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de Kayışdağı caddesinde bulunan ışıklardan yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı.

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Ataşehir’de Kayışdağı caddesinde bulunan ışıklardan yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarında park halinde bulunan otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Olay gece 02.00 sularında Kayışdağı caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1998 doğumlu Tülin Uğurlu isimli bayan şahıs yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonet çaptı. Çarpmanın etkisiyle Tülin U. yolun kenarında park halinde olan otobüsün altına sıkıştı. Kamyonet sürücüsü arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan taksi durağındaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otobüsün altında sıkışan Tülin Uğurluyu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen Ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tülin Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Tülin uğurluya çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Görgü tanığı Erol Gür,” Bayan karşıdan karşıya geçerken kamyon geliyor. Muhtemelen hale giden araçlar kadına çarpıyor kadın şuradaki otobüsün altında sıkışıyor. Yardım etmeye çalıştık ama edemedik. Ambulans, itfaiye çağırdık. Geldiler çıkardılar durumunu bilmiyorum ama ciddiydi” dedi.

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