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Ataşehir'de Yöresel Ürünler ve Marka Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Fuarda elde edilecek gelirin bir kısmı Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacak

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de Yöresel Ürünler ve Marka Fuarı açıldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki açılış öncesinde depremde hayatını kaybedenler için lokma döktürüldü. Çeşitli yörelerden ürünlerin satışa sunulduğu fuarda elde edilecek gelirin bir kısmının, Elazığ ve Malatya'da depremde zarar gören vatandaşlara bağışlanacağı bildirildi.

Cem Yılmaz adlı esnaf, fuarda 81 ilin yöresel lezzetlerini sergilediklerini belirterek, tüm vatandaşları fuarı gezmeye çağırdı. Elazığ ve Malatya'da depremde zarar gören vatandaşlara destek vermek istediklerini dile getiren Yılmaz, gelirlerinin bir kısımını AFAD veya Türk Kızılayı aracılığıyla depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Esnaf Mert Özmen, Türkiye'de birçok yerde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını, kendilerinin de bu kampanyalara destek verdiklerini söyledi. Hayri Başarslan adlı esnaf ise "Depremzedelere bir nebze de olsun destek olabilirsek ne mutlu bizlere. Gelirimizin bir kısımını onlara bağışlayacağız. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Fuar 20 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir deprem Fuar yardım

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