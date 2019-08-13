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Ataşehir'de zincirleme kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki elektrik direğine ardından da önünde seyreden 2 otomobile çarptı.

Ataşehir'de zincirleme kaza

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, (DHA) - ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki elektrik direğine ardından da önünde seyreden 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve bebeği olan aile korku ve panik yaşadı. Kaza saat 09.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre içinde 3 kişinin bulunduğu 34 BYU 845 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra aynı yönde giden başka bir araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada, kazaya neden olan otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle elektrik direği yola devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerine duba koyarak güvenlik önlemi aldı.

BEBEK BULUNAN ARAÇTAKİ AİLE BÜYÜK KORKU YAŞADI
Kazaya karışan araçlardan birinde içinde bebek bulunan aile büyük korku ve panik yaşadı. Aile üyeleri araçtan inerek yol kenarındaki ağaçlık alana gitti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen direğin kaldırılması ve araçların çekiciyle götürülmesinin ardından trafik normale döndü.

(FOTOGRAF)

Ataşehir'de zincirleme kazaAtaşehir'de zincirleme kazaAtaşehir'de zincirleme kazaAtaşehir'de zincirleme kaza

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