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  4. Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 00:44 | Son Güncelleme

Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir Kavşağı mevkisinde, Ankara istikametine giden 3 otomobil çarpıştı.

Kazada, Cumhur Güven Taşbaşı, Bülent Türkoğlu, Halil Rıfat Gürsoy ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir TEM trafik kazası

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