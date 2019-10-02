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Ataşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Araç bakım servisinde Mehmet Sarıtaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Kocaeli'nde yakalandı - Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de araç bakım servisinde Mehmet Sarıtaş'ı (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, kaçtığı Kocaeli'nde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül 17.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi Atiye Hanım Sokak'ta bir araç bakım servisinde çalışan Erkan G'nin (32) iş yerine devamlı gelen Mehmet Sarıtaş'ı av tüfeğiyle öldürmesine ilişkin çalışma başlattı.

Cinayetten sonra firar eden şüphelinin Kocaeli'ne kaçtığı tespit edildi. Saklandığı adrese sabah saatlerinde düzenlenen baskında şüpheli Erkan G. yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin cinayetten sonra bir otomobile binip kaçtığı anlar görülüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ataşehir cinayet Cinayet Büro Amirliği mehmet sarıtaş

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