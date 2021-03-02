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  4. Ataşehir’deki fabrika yangınından işçi son anda böyle kurtuldu

Ataşehir’deki fabrika yangınından işçi son anda böyle kurtuldu

02.03.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında, bir işçi duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak kurtuldu.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında, bir işçi duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak kurtuldu. Mahalle sakinleri kurtulmaya çalışan işçi için seferber oldu.
Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Duman ve alevlerin yükseldiği 2 katlı fabrikada bir işçi kendini aşağı sarkıtıp, duvardaki tabelalara tutunarak aşağı inmeye çalıştı. Mahalle sakinleri aşağı inmeye çalışan işçiye merdiven uzattı. Fabrikada çalışan işçi yara almadan kurtuldu. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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