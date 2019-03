"Ataşehir’i Batı ve Ölü Ataşehir diye ikiye bölmüşler"

İSTANBUL, (DHA)- Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, vatandaşların 'Mevcut yönetim ilçeyi Batı ve Ölü Ataşehir diye ikiye böldü' sözleri üzerine, "Her Ataşehirli bizim için ayrı ayrı değerli" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarını Fetih Mahallesi'ndeki kahvaltı organizasyonuyla sürdürdü. Semt sakinleri İsmail Erdem’e, mevcut yönetimin bölge halkı arasında çifte standart uyguladığından yakınarak, 'Elektriği olmayan, suyu akmayan, yollarında çöp ve çamurdan yürünemeyen mahallelerimiz var. Belediyeye şikâyete gittiğimiz zaman, Batı Ataşehirliler ve Ölü Ataşehirliler gibi bir yakıştırmayla karşı karşıya kalıyoruz' diye konuştu. İsmail Erdem, bunun üzerine araya girerek, "Her Ataşehirli bizim için ayrı ayrı değerli. Böyle bir yakıştırmadan utanç duymaları gerek. Bizim kapılarımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açık olacak. 1 Nisan’dan itibaren tek amacımız her Ataşehirli’nin mutlu olması” ifadelerini kullandı.