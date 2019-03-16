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"Ataşehir’i Batı ve Ölü Ataşehir diye ikiye bölmüşler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, vatandaşların 'Mevcut yönetim ilçeyi Batı ve Ölü Ataşehir diye ikiye böldü' sözleri üzerine, "Her Ataşehirli bizim için ayrı ayrı değerli" dedi.

İSTANBUL, (DHA)- Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, vatandaşların 'Mevcut yönetim ilçeyi Batı ve Ölü Ataşehir diye ikiye böldü' sözleri üzerine, "Her Ataşehirli bizim için ayrı ayrı değerli" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarını Fetih Mahallesi'ndeki kahvaltı organizasyonuyla sürdürdü. Semt sakinleri İsmail Erdem’e, mevcut yönetimin bölge halkı arasında çifte standart uyguladığından yakınarak, 'Elektriği olmayan, suyu akmayan, yollarında çöp ve çamurdan yürünemeyen mahallelerimiz var. Belediyeye şikâyete gittiğimiz zaman, Batı Ataşehirliler ve Ölü Ataşehirliler gibi bir yakıştırmayla karşı karşıya kalıyoruz' diye konuştu. İsmail Erdem, bunun üzerine araya girerek, "Her Ataşehirli bizim için ayrı ayrı değerli. Böyle bir yakıştırmadan utanç duymaları gerek. Bizim kapılarımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açık olacak. 1 Nisan’dan itibaren tek amacımız her Ataşehirli’nin mutlu olması” ifadelerini kullandı.

"ATAŞEHİR’E DEĞER KATACAK PROJELERLE GELİYORUZ"

Vatandaşların sorunlarını dinleyerek notlar alan İsmail Erdem, "Ataşehir’in çok problemi var. Ama bunlar çözülemeyecek problemler değil. İmar ve alt yapı problemlerini kayda aldık. Kısa bir sürede halkımızın bütün sıkıntılarını tek tek belirledik. Belirlemeye devam edeceğiz. Ataşehir’e değer katacak, Ataşehirlileri özel kılacak projelerimiz var. İnşallah sizlerin desteğini de alarak 1 Nisan sabahı Ataşehir’in Belediye Başkanı olacağıma inanıyorum. Sancaktepe’de kendimizi ispatladık. Ataşehir’de hizmetleri kaldığımız yerden sürdüreceğiz” diye konuştu.

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