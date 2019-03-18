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"Ataşehir’in kaybedilmiş 10 yılını İsmail Erdem telafi edecek "

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile Trabzonlular Derneği'nde vatandaşlarla buluştu.

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile Trabzonlular Derneği'nde vatandaşlarla buluştu. Şenocak, "Ataşehir’in kaybedilmiş 10 yılını İsmail Erdem telafi edecek" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile birlikte Barboros Mahallesi’ndeki Trabzonlular Derneği’nde konuştu. Toplantıda Trabzonlulara seslenen İl Başkanı Şenocak, “İsmail Erdem son derece tecrübeli bir belediye başkanı. İsmail Erdem'in Ataşehir adayı olması gerçekten çok önemli” diye konuştu.

“Ataşehir’in kaybedilmiş 10 yılı olduğunu söyleyen Şenocak, “Bu yılların telafisi için AK Parti hizmetinin farkını Ataşehir’e yaşatmamız gerek. İnanın aradaki fark çok çabuk kapanacak, İsmail Erdem üzerine düşeni layıkıyla yapacaktır” ifadelerini kullandı.

"SANCAKTEPE’DEKİ BAŞARISINI ATAŞEHİR'DE DE GÖSTERECEK"

İsmail Erdem'in Sancaktepe'de çok şey başardığını ve aynı heyecanla Ataşehir'de de hizmet edeceğine inandığını vurgulayan Şenocak, “Ben Sancaktepe’de dolaşıp, yapılan eserlere baktığım zaman gurur duyuyorum. AK Parti çatısı altında çok başarılı bir belediyecilik geçirmiş olan İsmail Erdem vizyonuyla Ataşehir’in de çehresini değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İDEALLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ VAR"

Bayram Şenocak’ın ardından söz alan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de desteğinden dolayı İl Başkanı Şenocak’a teşekkür ederek, idealleri ve hedefleri olduklarını vurguladı.

Erdem, " İnşallah desteklerinizle 1 Nisan’dan itibaren Ataşehir Belediye Başkanı olarak hizmete başlayacağız. Bizim ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Ataşehir’i dev projelerin hayata geçeceği, pırıl pırıl, örnek bir ilçe yapacağız. Sancaktepe’de çok şey başardık. Aynı heyecanla Ataşehir’de de hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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