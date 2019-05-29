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Ataşehirli çocuklar son derslerini müzede işliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

OKULLARIN kapanmasına sayılı günler kala Ataşehirli öğrenciler son derslerini Düştepe Oyun Müzesi’nde oyunlar ve oyuncaklarla bir arada yapmanın keyfini yaşıyor.

Ataşehirli çocuklar son derslerini müzede işliyor

İSTANBUL (DHA)- OKULLARIN kapanmasına sayılı günler kala Ataşehirli öğrenciler son derslerini Düştepe Oyun Müzesi’nde oyunlar ve oyuncaklarla bir arada yapmanın keyfini yaşıyor.

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl başlattığı uygulamayla, öğrenciler derslerini okul yerine Düştepe Oyun Müzesi’nde yapıyor. Öğrencilere daha keyifli ders işleme fırsatı tanıyor. İsteyen okullar derslerini Düştepe Oyun Müzesi’nde işleyebiliyor.

ÖĞRENCİLER MÜZEDE DERS İŞLEMEKTEN MEMNUN

Okulların kapanmasına sayılı günler kala Teletaş İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri son resim derslerini Düştepe Oyun Müzesi’nde yaptı. Öğretmenleriyle birlikte müzeyi gezen çocuklar bir yandan oyun ve oyuncak tarihi ile ilgili bilgi edindi. Dersi eğlenceli ve deneyimli hale getirerek sınıf dışında işleyen öğrenciler çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ataşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve Türkiye’nin ilk oyun müzesi olan Düştepe Oyun Müzesi, tematik müze konseptinde dünyada çocuklar için faaliyete geçirilen ilk müze olma özelliği taşıyor.

Müzede 21 ülkeden, yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan 2 binden fazla oyun ve oyuncak yer alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

Ataşehirli çocuklar son derslerini müzede işliyorAtaşehirli çocuklar son derslerini müzede işliyorAtaşehirli çocuklar son derslerini müzede işliyorAtaşehirli çocuklar son derslerini müzede işliyor

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