Ataşehirli gençler İsmail Erdem’i coşkuyla karşıladı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehirli gençlerle buluştu. Başkan Erdem, Ataşehir’de spor merkezleri açacaklarını, spor yapmak isteyen her gence sahip çıkacaklarını söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de gençlerin sorunlarını dinlemek için Zübeyde Hanım Öğretmen Evi’nde yapılan organizasyona katıldı. Ataşehirli yaklaşık bin öğrenci Başkan İsmail Erdem’i coşkuyla karşılayarak tezahüratlarda bulundu. İsmail Erdem burada öğrencilerin sorularını cevapladı ve öğrencilerin Ataşehir’le ilgili sorunları hakkında notlar aldı.

“Spor yapmak isteyen her gence sahip çıkacağız”

Sancaktepe’de on binlerce gence 10 yıl hizmet verdiklerini ifade eden Başkan İsmail Erdem, bu hizmetleri daha da geliştirerek, gençlerin istifade edeceği tüm alanlarda Ataşehirli gençlere sunacaklarını söyledi. Ataşehirli gençlere yönelik çok önemli projeler hazırladıklarını ve 1 Nisan’dan itibaren bu projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan İsmail Erdem, “Sancaktepe’de yaptık burada da yapacağız. Sporcu performans laboratuvarı açacağız. 7-11 yaş arası çocuklar spor testlerinden geçiyor. Çocukların fiziksel yapılarını ölçüyoruz. Karnesini çıkarıyoruz. O karnede, çocuğumuzun hangi spor dalında başarılı olacağı not olarak yazılı. Gençlerimizi bu ölçümlere göre spor branşlarına yönlendireceğiz ve çocuklarımız fiziksel yapılarına göre gittikleri branşlarda daha başarılı olacaklar" diye konuştu.

Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, program sonrasında yapılan çekiliş ile 3 öğrenciye tablet hediye etti.