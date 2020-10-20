Atasözü tersine döndü: Beslemediği karga gözünü oydu

Kuş saldırısında gözlerinden ciddi biçimde yaralanan 68 yaşındaki James Glindemann, olayın meydana geldiği Salı günü bir parktaki bankta oturuyordu.

ABC News'e konuşan Glindemann, “Orada bir bankta oturuyordum; yanıma bir saksağan geldi ve onunla konuşmaya başladım çünkü onları seviyorum” dedi:

Beni seyretmeye başladı; ona yiyecek vermedim ve bu yüzden saldırdı. Önce sol gözüme saldırdı ve yere indi. Ama yemeğimi yere düşürmedim. O yüzden bu kez de sağ gözüme saldırdı.

Newsweek’in aktardığına göre kuş saldırısı sadece birkaç saniye sürdü ama ciddi hasara neden oldu.

Yaşlı adam, “Yüzümden damlayan kan gözlerimi kapladı. Zar zor görebiliyordum ama arabamı bulmayı ve acil servisi aramayı başardım” ifadelerini kullandı.

Glindemann, önce yerel bir hastaneye, oradan da Melbourne'daki özel bir göz hastanesine götürüldü.

Saksağan gözün en dış tabakası korneayı deldiği için sol göz küresi ciddi hasar görmüştü. Glindemann, hasarın onarılması için 2 saatlik bir operasyon geçirdi.

Yaşlı adam her iki gözünün de "bulanık" gördüğünü söylese de doktorlar tamamen iyileşeceğinden emin.