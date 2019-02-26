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Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Trabzon’un içme suyu ihtiyacı karşılayan Atasu Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Trabzon’un içme suyu ihtiyacı karşılayan Atasu Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Barajın tam olarak dolması nedeniyle baraj savaklarından Galyan Deresi’ne su bırakılmaya başlandı.
Su tüketiminin arttığı ve su kaynaklarının kısmen azaldığı yaz ayları öncesinde Atasu Barajı’nın tamamen dolması ile ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaz aylarında Trabzon’da herhangi bir susuzluk yaşanmayacağını söyledi. Gümrükçüoğlu “Atasu Barajı, Ortahisar ilçemiz ile Akçaabat ve Yomra ilçelerimizin bir kısmının içme ve kullanma suyu ihtiyacını en güzel şekilde karşılamaktadır. Gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalarımız tamamlandığında Atasu Barajı’nda başka ilçelerimize de su vermiş olacağız. Son aylardaki yağışlarla birlikte barajın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Bu durum şehrimizde yaz aylarında susuzluk yaşanmayacağını gösteriyor” dedi.
200 kotunun üzerindeki yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için Karakaya Barajı’nı da Trabzon’a kazandırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Karakaya Barajı için de proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçme suyu ve alt yapı anlamında Trabzon’un geleceğini planlıyoruz” dedi.
Toplam gövde yüksekliği 118 metre olan Atasu Barajı Maçka ilçesi sınırları içinde Trabzon şehrine 17 km mesafede Galyan Deresi üzerinde inşa edildi. Barajda 2010 yılı Aralık ayından itibaren su tutulmaya başlanırken, 2011 yılının Nisan ayından itibaren de şehre barajdan su verilmeye başlandı. Atasu Barajı’nda 35 milyon 750 bin metreküp su depolanabiliyor.

Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

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