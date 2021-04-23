Atatürk 23 Nisan'ı neden Çocuk Bayramı ilan etmiştir? 23 Nisan 1920'de ne oldu?

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın neden çocuklara armağan edildiği ve hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Atatürk 23 Nisan'ı neden Çocuk Bayramı ilan etti ve 23 Nisan 1920'de ne oldu?

ATATÜRK 23 NİSAN'I NEDEN ÇOCUK BAYRAMI İLAN ETTİ? 23 NİSAN 1920'DE NE OLDU?

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir sene sonra, (23 Nisan 1921) senesinde kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1921 ise Ceridei Resmiye'de yani Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. İki maddeden oluşan kanunun ilk maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadeleri bulunuyor.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etmiştir. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 senesinde Çocuk Bayramı olarak kutlanmıştır. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi bulunuyordu.