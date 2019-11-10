HABER

Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri erkan ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Program, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Cebelibereket Kültür Merkezi'nde devam eden programda, resim sergisinin gezilmesinin ardından İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten 'Anıtkabir' konulu oratoryo sonuldu. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğretmeni ve müzik bölümü öğrencileri tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ile anma programı sona erdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Atatürk, Anıtkabir'de anıldı (2)Atatürk, Anıtkabir'de anıldı (2)
Atatürk, Amasya'da anıldıAtatürk, Amasya'da anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi

800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...

Son dakika! MSB: Son 24 saate 16 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu: Tacizler devam ediyor

Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.