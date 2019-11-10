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Atatürk, Almanya’nın Nürnberg kentinde anıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81’inci yılında Nürnberg Başkonsolosluk binasında yapılan bir törenle sevgi, saygı ve minnet ile anıldı. Tören, Öğretmen Berna Koçak’ın program sunuşu ve saygı duruşuna çağırısı ile başladı ve ardından milli marşımız okundu.

Taner TÜZÜN/ Nürngberg, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81’inci yılında Nürnberg Başkonsolosluk binasında yapılan bir törenle sevgi, saygı ve minnet ile anıldı. Tören, Öğretmen Berna Koçak’ın program sunuşu ve saygı duruşuna çağırısı ile başladı ve ardından milli marşımız okundu.
Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Konsolos Ülker Erçetin, Başkonsolosluk çalışanları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile birlikte çok sayıda öğretmen ve vatandaşlarımızın hazır bulunduğu törende, Başkonsolos Serdar Deniz günün mana ve ehemmiyetin belirten konuşma yaptı.
‘DÜNYA TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR DEHAYDI’
Serdar Deniz, Atatürk ile aynı dönemde yaşamış olan bütün ülke liderlerinin ve devlet adamlarının da ölümünün ardından yaptıkları açıklamalarda, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerek askerlik, gerek devlet adamlığına yaptıkları övgülerin, basit bir başsağlığı dileğinin ötesinde, dünya tarihinde nadir görülen bir dehaya duydukları derin hayranlığın da göstergesi olduğunu ifade etti.
Başkonsolos Serdar Deniz, “Zira Atatürk’ün önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı, sadece Türk milletinin bağımsızlığının kazanılmasına değil, aynı zamanda bütün mazlum milletlere de sömürgecilik ve emperyalizm zulmünden kendilerini kurtarmaları için gerekli olan manevi moral gücünü aşılamasına vesile olmuştur” dedi.
ŞİİRLER OKUNDU
İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi İpek Özdemir, ‘10 Kasım Hüznü’ isimli şiiri okudu. Program, öğretmen Abdullah Gökhan Gültekin’in günün anlam ve önemine ilişkin konuşması, öğretmen Yücel Metin’in seslendirdiği ‘Yerine Sevemem’ şarkısı eşliğinde, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan sinevizyon gösterisi, yine İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Aren Burçak’ın ‘Atatürk’ isimli şiiri okuması ve ‘Bir resim yap çocuğum’ isimli gösteri ile devam etti. Program sonunda katılımcı öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

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