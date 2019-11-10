Atatürk, Amasya'da anıldı

Amasya'da, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle tören ve anma etkinlikleri düzenlendi.

Kentte, Atatürk?ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05'te sirenlerin çalınması saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

AYAKKABI BOYACISINDAN ATA'YA SAYGI

Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte 63 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Yalçın Taşan (73) da saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunda gözleri dolan Taşan, Ne mutlu Türk'üm diyene, Atamızla gurur duyuyoruz. Atamızın kabri cennet olsun. Mutluyuz, bizlere o günlerde verdikleri mücadele ile bugünleri bağışlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ümüz olmak üzere tüm silahlarını saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun dedi.

