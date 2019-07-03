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Atatürk anısına Palandöken'den yamaç paraşütü uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Palandöken'in enerjisi bizi büyülüyor. Türkiye'de bu rakımda atlayış yapılan tek yer burası"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik zirvesinden Türkiye'nin yamaç paraşütü ile kalkış yapılan en yüksek noktasından uçuş gerçekleştirildi.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla süren etkinlikler kapsamında yamaç paraşütçüleri Bayram Yücel, Mehmet Uludeveci, Murat Sobacı ve Yavuz Yarar, Palandöken Dağı'ndan gösteri uçuşu yaptı.

Dağın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'nden, Türkiye'de yamaç paraşütü uçuşları için en yüksek noktadan çıkış yapan paraşütçüler, Erzurum semalarında bir süre dolaştı.

Paraşütçüler, yaklaşık 30 dakika süren uçuş sondası Palandöken ilçesinde oluşturulan noktaya iniş gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bundan 100 yıl önce Erzurum'a geldiklerini anımsattı.

Erzurum'un, cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olduğunu ve Atatürk'ün kente gelişi dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Biraz ders aldıktan sonra bende yamaç paraşütü ile atlayış yapmayı düşünüyorum, bunu çok istiyorum. Bulunduğumuz rakım 3 bin 200, efsane bir yerdeyiz. Palandöken'in enerjisi bizi büyülüyor. Türkiye'de bu rakımda atlayış yapılan tek yer burası. Dağın yanındaki Sultan Sekisi mevkisinde de atlayışlar için pist yapacağız. Erzurum doğa sporları açısından müthiş bir güzergah, olağanüstü bir yer. Yarım saat kuzeye gidiyorsunuz Karadeniz iklimi ve coğrafyası. Bundan sonra doğa sporları festivali düzenleyeceğiz."

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