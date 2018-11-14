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Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran kadın adli kontrolle serbest(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK: PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran Çiğdem B.'nin mahkemeden adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yazılı yaptığı açıklamada, psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini belirtti.

BAŞSAVCILIK: PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran Çiğdem B.'nin mahkemeden adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yazılı yaptığı açıklamada, psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:
"13.11.208 tarihinde Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Heykeli'ne balta ile vurulmak suretiyle zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet suçundan şüpheli gözaltına alınmış, 14.11.2018 tarihinde mevcutlu olarak Çorlu adliyesine getirilmiş ve ifade işleminin sonrasında sevk edildiği Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma safahatında şüphelinin psikolojik rahatsızlarının bulunduğu, bu doğrultuda psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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