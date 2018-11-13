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Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran kadın aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü. İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, kaçan kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" diye konuştu.

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