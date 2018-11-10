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Atatürk, Antalya'da törenle anıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

ATA'YA SAYGI İÇİN YÜRÜDÜLER Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü nedeniyle Muratpaşa Kent Meydanı'nda anma töreni düzenledi.

Atatürk, Antalya'da törenle anıldı (2)

ATA'YA SAYGI İÇİN YÜRÜDÜLER
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü nedeniyle Muratpaşa Kent Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Alanda toplanan kalabalık, saat 09.05'te, Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı dakikalarda duygusal anlar yaşadı. Siren sesinin yükseldiği alanda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. 4,5 yaşındaki Neslim Özdemir'in okuduğu 'Andımıza' alandakiler de hep bir ağızdan eşlik etti. Kadınlardan oluşan Nar Taneleri grubunun okuduğu şiirler de büyük alkış aldı.
4 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER
Meydandaki törenin ardından kalabalık, falezler üzerindeki Erdal İnönü Kent Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, grubun en önünde yürüdü. Kalabalık, yürüyüşte 200 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu afiş taşıdı. 4 kilometrelik Atatürk'e Saygı Yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar balkonlardan alkışlarla yürüyüşe destek verdi.
DENİZDEN SELAMLADILAR
Yürüyüş devam ederken Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri de Konserve Koyu'ndan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı'na kadar yüzüp İnciraltı Plajı'nda karaya çıktı. Yüzücüler, yürüyüşü denizden Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak selamladı. Yürüyüşe, Yelkeni Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi'ne bağlı tekneler de denizde oluşturdukları konvoyla destek verdi. Yürüyüş sırasında paramotor ise havada Atatürk posteri taşıdı.
ANMALAR GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK
Erdal İnönü Kent Parkı'nda tamamlanan yürüyüş sonrası konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ata'yı ve demokrasinin temelini atanları minnet andıklarını söyledi. Uysal, "Anmalarımız güçlenerek devam edecek. Cumhuriyetimizin uygarlık yolu olduğunu halka daha iyi anlatmalıyız. Ekonomik bir refah, uygar bir milletle ortaya çıkar. İç ve dış bütün saldırılara karşı bütün millet olarak kenetlenmek durumundayız. Geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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Atatürk, Antalya'da törenle anıldı (2)Atatürk, Antalya'da törenle anıldı (2)Atatürk, Antalya'da törenle anıldı (2)Atatürk, Antalya'da törenle anıldı (2)

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