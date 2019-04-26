Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı: Kendimize yeterli hale gelmemiz lazım

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ATATÜRK Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, "Bütün İslam dünyasına, Müslümanların yaşadığı coğrafyaya karşı ciddi anlamda soykırım şu anda işleniyor. Bunun farkında olalım. Çalışmalarımızı bu noktada yapalım. Bizim öncelikle kendimize yeterli hale gelmemiz lazım" dedi.

Erzurum'daki Yanıkdere Şehitliği'nde basın açıklaması düzenlendi. Programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Edebiyat Fakültesi Türk- Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Yanıkdere'de 3 bin Müslüman'ın, demir yollarında çalıştırılmak için getirilerek, katledildiğini söyledi. Kürkçüoğlu, 12 Mart 1918'de Ermenilerin, Erzurum'da 9 bin 553 Müslüman Türk'ü şehit ettiğini kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise konuşmasında, tarihin, belgelere dayandığını söyledi. Çomaklı, "Belgelere dayanmayan olaylar hakkında açıklama yapılamaz, yorum getirilemez. Hiçbir parlamento, kanunla komisyon kararıyla tarih yazamaz. Tarihi hadiseleri yazmak siyasilerin değil tarihçilerin sorunu olmalıdır. Fransa devletinin sözde soykırımı tanıyan kanun teklifini kabul etmesi ilmen anlaşılır değildir. Bunu reddetmenin suç sayılacağını yasalaştırması akla zarar bir iştir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözde soykırım iddiasını tarihi bir zemine dayandırması mümkün değildir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan ilişkilerine, soykırım iddialarına siyasi gözlükle bakmayıp kendi tarihini araştırma zahmetine katlansa çok büyük hata yaptığını anlayacaktır" diye konuştu.

Atatürk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan da şunları söyledi:

"Etrafımız kan, ateş deryası. Irak bugün devlet olarak ortada yok. Suriye'nin hali meydanda. Libya diye bir devlet gözükmüyor. Bütün İslam dünyasına, Müslümanların yaşadığı coğrafyaya karşı ciddi anlamda soykırım şu anda işleniyor. Bunun farkında olalım. Çalışmalarımızı bu noktada yapalım. Bizim öncelikle kendimize yeterli hale gelmemiz lazım. Mühendislerimizin, sağlık bilimcilerimizin, sosyal bilimcilerin sadece bilgi üretmeye yönelmesi gerekir. Üniversitelerin görevi bilgiyi üretmektir."

Yanıkdere Şehitliği'ndeki törende konuşmalardan sonra üniversite öğrencileri, anıt mezara karanfil bıraktı.