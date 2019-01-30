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Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 2018’de 21 yeni eseri okuyucularla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 2018 yılında 21 yeni eseri okuyucularıyla buluşturdu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri incelemeye yönelik araştırmalar yapan bir kurum olan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini öncelikli araştırma alanı almakla birlikte dönemin bütün değerlerini kavrayan, inceleyen bilimsel bir bakış açısına sahip.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 2018 yılında 21 yeni eseri okuyucularıyla buluşturdu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri incelemeye yönelik araştırmalar yapan bir kurum olan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini öncelikli araştırma alanı almakla birlikte dönemin bütün değerlerini kavrayan, inceleyen bilimsel bir bakış açısına sahip. Ayrıca iktisat, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, kültür, din, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji gibi toplumu ilgilendiren bütün konular Atatürk Araştırma Merkezinin ilgi alanına giriyor. Merkez bu kapsamda 2018 yılında yakın dönem tarih araştırmalarına kaynaklık edecek “Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938), Tamamlanmamış Anılar, İrevan Hanlığı: Rusya İşgali ve Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Topraklarına Göç Ettirilmesi, Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası, Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır, Bulgaristan Türkleri ve Göçler - Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (8 Cilt), Türk Basın Tarihi (3 cilt), Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Elazığ’da İdari, Siyasi ve Sosyoekonomik Hayat (1923-1950), Türkiye’nin Mülteci ve Muhacir Politikaları (1923-1947), Arşiv Vesikalarına Göre 1921 Londra Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Bugünkü Dille Nutuk, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli 1919-1923), Milli Mücadele’den 27 Mayıs’a Bir Siyasetçi: Refik Koraltan, Batı Trakya’da Türk Varlığı (1930-1981), Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, Atatürk Devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı (1924-1938), Milli Tarihimizden Bir Safha (Albüm )" adlı 21 eserin basımını gerçekleştirdi. 2018 yılında 10’dan fazla kitap fuarına da katılan Atatürk Araştırma Merkezi, 2019 yılı içerisinde ilk defa yayımlanan ve yayımlanacak olan kitaplarıyla yeni fuarlarda okuyucuyla buluşarak, yayınlarını Anadolu’nun her köşesine ulaştırmaya devam edecek.
Atatürk Araştırma Merkezinin tüm yayınlarına Ankara’daki kitap satış bürolarından ve e-mağaza üzerinden ulaşılabiliniyor.

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