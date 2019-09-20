Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına Adnan Sofuoğlu atandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Adnan Sofuoğlu atandı.

Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığındaki görevine 17 Eylül 2019 tarihinde başladı.

Prof. Dr. Sofuoğlu kimdir

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde doğan Sofuoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi kürsüsünden 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ağustos ayında Sakarya Vilayeti Arifiye Öğretmen Lisesi tarih öğretmenliğine atandı. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulunda 1 yıl yarı zamanlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verdi. 1985 yılı Şubat döneminde Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde başladığı yüksek lisans öğrenimini 1987’de bitirdi.

1992 yılında tarih öğretmenliğinden Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsüne Araştırma Görevlisi olarak naklen atanan Sofuoğlu, doktora öğrenimini ise 1993’te tamamladı. 1994 yılında Öğretim Görevlisi oldu. 1998 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. 1999-2004 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Birimi’nde yarı zamanlı olarak ders verdi. 2004 yılı itibarıyla üç yıl süreyle Enstitü Müdür Yardımcılığı, 2012’den itibaren 4 yılı aşkın süreyle Enstitü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu zaman zarfında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyeliği ve Atatürk Araştırma Merkezi Cumhuriyet Tarihi Araştırma Birimi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

