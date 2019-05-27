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“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 99. sayısı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi” isimli hakemli dergisi 99.

“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 99. sayısı yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi” isimli hakemli dergisi 99. sayısına ulaştı.
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasi, sosyoekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı; beşeri ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen araştırmaların ve değerlendirmeleri amaç edinen derginin son sayısında “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nili Casusluk Örgütü”, “Harp Kazançları Vergisi’nde Muafiyet Durumu ve Uygulaması”, “Teşkilat Yapısı ve Faaliyetleriyle Türkiye Muallimler Birliği (1921-1936)”, “Muharebeden Diplomasiye: Lozan Konferansı’nda Türk Delegasyon Heyetinin Karşılaştığı Zorluklar”, “Romanya’dan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerle Türk Toplumu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Çözümlemesi: Türk Yazılı Basınında 1934-1938 Dönemi”, “Fransız Arşiv Belgelerinde 23 Haziran 1939 Tarihli Türk- Fransız Antlaşması” ve “6/7 Eylül Olaylarına TBMM ve Kamuoyu Tartışmaları Çerçevesinde Yeni Bir Bakış” başlıklı makalelere yer verildi.
Yılda iki kez, bahar ve güz dönemlerinde yayımlanan dergiye, http://www.atam.gov.tr/ ve http://dergipark.gov.tr/ üzerinden ulaşılabilir.

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