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Atatürk, Avanos'ta törenle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Nevşehir'in Avanos ilçesinde törenle anıldı.

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Nevşehir'in Avanos ilçesinde törenle anıldı.
İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Kaymakam Olgun Öner ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesinin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Çevredeki binalarda balkonlara çıkanlar, asker selamı eşliğinde saygı duruşuna katıldı. Törene katılan bir öğrenci ise gözyaşlarına hakim olamadı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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