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Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı

Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

Vatandaşlar, Sitilce mevkisi yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin koyu yeşil olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Göl suyundan numune alan yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Alınan numunenin Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderildiği ve renk değişiminin nedenin laboratuvarda yapılacak analiz sonucu belirleneceği öğrenildi.

Bu arada, bölgede herhangi bir toplu balık ölümüne rastlanmadığı bildirildi.

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Adıyaman Atatürk Barajı Gölü labaratuvar yeşil renk

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