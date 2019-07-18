Atatürk Barajı ormanında korkutan yangın

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü setinin yakınındaki ormanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi Atatürk Baraj Gölü setinin yakınında çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



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