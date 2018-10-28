Atatürk Barajı'nda alabalık üretim atağı

MEHMET FATİH ASLAN - Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı'nın, sulama ve enerji üretiminin yanı sıra alabalık yetiştiriciliği için de cazip hale getirilmesi için çalışma yapılıyor.

48,7 milyar metreküp su depolama hacmiyle Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı'nın, su ürünleri alanında da ekonomiye katkı sağlaması amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından "Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa Avlak Sahalarında Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğine Uygun Alanların ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında mühendisler, Atatürk Barajı Gölü koylarında derinlik ölçümü ve su analizleri yaparak, avlakları tespit ediyor. Çalışma sonunda, baraj gölünde belirlenen avlak alanlarda girişimciler tarafından alabalık üretim tesisleri kurulması amaçlanıyor.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık alanında birçok proje yürüttüklerini, bunlardan birinin de Atatürk Barajı'ndaki avlak alanların belirlenmesi olduğunu söyledi.