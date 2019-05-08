HABER

Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde yer alan, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren, gövde dolgu hacmi bakımından dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda, bu yıl etkili olan yağışlar nedeni ile doluluk oranı yüzde 40 arttı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde yer alan, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren, gövde dolgu hacmi bakımından dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda, bu yıl etkili olan yağışlar nedeni ile doluluk oranı yüzde 40 arttı. Barajdaki su seviyesinin 530 metre kotunu aşmasının rekor seviyede olduğu bildirildi.

Türkiye'nin en büyük, sulama barajlarından birisi olan 817 kilometrekare göl alanına sahip Atatürk Barajı, bu yıl yağışa doydu. Özellikle son dönemde Fırat Havzası'na düşen kar ve yağmur suları, devasa baraja ilaç oldu. Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, aynı zamanda Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteyi ifade ediyor. Atatürk Barajı, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ovaları olmak üzere, bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli toprağın suyla buluşmasını sağlıyor. Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi 2 metre birden yükselerek 530 metre kotunu aştı ve rekor seviyede doldu.

HARRAN VE SURUÇ'A SU VERİLMEYE BAŞLADI

Atatürk Barajı'nda doluluk oranının rekor seviyeye ulaşmasının ardından Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'nın ardından Suruç Ovası'na da su verilmeye başlandı. Tünel kapaklarının açılmasıyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurak toprakları yeşile büründürmeyi, üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürmeyi sürdürdüklerini belirterek, "2019 yılı sulama sezonu kapsamında 562 bin 950 dekar araziye sulama suyu verilmeye başlandı. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Başı su bidonuna sıkışan köpeği, itfaiye kurtardıBaşı su bidonuna sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı
Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlarKuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! CHP YSK'ya gidiyor

Başkentte hareketlilik! 14.00'te YSK'ya gidiyorlar

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.