HABER
  4. Atatürk Barajı’ndan 2019’da 3,3 milyar liralık enerji üretildi

Atatürk Barajı’ndan 2019’da 3,3 milyar liralık enerji üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Atatürk Barajı’ndan 2019’da 3,3 milyar liralık enerji üretildi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Atatürk Barajı’nın Türkiye’deki en büyük hidroelektrik santrali olduğunu belirterek barajdan 2019 yılında üretilen enerji ile ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Atatürk Barajı’ndan 2019’da 3,3 milyar liralık enerji üretildiğini duyurdu. Atatürk Barajı ve HES’in 1993 yılında tamamlanarak elektrik enerjisi üretmeye başladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Baraj, gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5. barajı, Avrupa’nın ve ülkemizin ise en büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunuyor” dedi.
Hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10’unu karşılıyor
Barajın hizmete alındığı tarihten bu yana enerjinin yanında, sulama, çevre ve su ürünleri üretimi konularında büyük katkı sağladığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “2019 yılında bu dev baraj, yaklaşık 8,3 milyar kWh enerji üretimi gerçekleştirerek tek başına hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10’unu karşılamıştır. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 3,3 Milyar TL olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomiye bugüne kadar 110 milyar liralık katkı
Atatürk Barajı’nın hizmete alındığı tarihten bu yana yaklaşık 184 milyar kWh enerji ürettiğini vurgulayan Pakdemirli, bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 110 milyar lira civarında olduğunu belirtti.
Barajın sadece enerji üretmediğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu baraj tarım ve hizmet sektörlerinde de ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlıyor. 932 bin hektar arazinin sulanmasını temin edecek suyu depoluyor ve ayrıca dünyanın en büyük 3. taşkın kontrol hacmine sahip bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yapay olmasına rağmen ülkemizin en büyük 3. gölü
Bakan Pakdemirli, barajların efendisi olarak görülen ve yapay olmasına rağmen Türkiye’nin en büyük 3. gölünün oluşmasına vesile olan Atatürk Barajı’nın, her yıl yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edilerek turizme de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Atatürk Barajı’ndan 2019’da 3,3 milyar liralık enerji üretildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştüRusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü
Dünyanın en küçük testileri Kapadokya’da üretiliyorDünyanın en küçük testileri Kapadokya’da üretiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Mersin'de yüzlerce ölü tavuğu doğaya attılar

Yer: Mersin! Pis kokular yayılınca fark edildi

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı (Serdar Karagöz kimdir?)

TRT'de üst düzey atama! Resmen açıklandı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

TEM'de korku dolu dakikalar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

TEM'de korku dolu dakikalar!

İstanbul Kağıthane’de su tankeri devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da su tankeri devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.