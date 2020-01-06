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  4. Atatürk büstü biblolarıyla köy okullarına "mutluluk" taşıyorlar

Atatürk büstü biblolarıyla köy okullarına "mutluluk" taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir lisede başlatılan "Üretiyorum, Mutluyum, Mutlu Ediyorum" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin üç boyutlu yazıcıdan çıkarıp el emeğiyle ürettiği Atatürk büstü biblolarının satışından elde edilen gelirle köy okullarının ihtiyaçları karşılanıyor - Teknoloji Bölümü Öğretmeni Dr. Tufan Akbal: - "Bu büstlerimizle bağış topluyoruz. Topladığımız bağışlarla da ihtiyacı olan bir kardeş köy okuluna kütüphanesi yoksa kütüphane bağışlıyoruz, bilgisayarı yoksa bilgisayar alıyoruz, kitapları yoksa çocukların okuyabilmeleri için kitaplar tedarik ediyoruz"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir lisede başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğrencilerin üç boyutlu yazıcıdan çıkarıp el emeğiyle ürettiği Atatürk büstü biblolarının satışından elde edilen gelirle köy okullarına destek sağlanıyor.

İlçedeki özel bir Anadolu lisesinde "Üretiyorum, Mutluyum, Mutlu Ediyorum" adlı projeye dahil olan 150 öğrenci, üç boyutlu yazıcıları kullanarak minyatür Atatürk biblosu yapıyor.

Öğrenciler, üç boyutlu yazıcıdan çıkan bibloları zımparalıyor, boyuyor ve paketliyor. A'dan Z'ye tamamı öğrencilerce yapılan minyatür büstler, bağış karşılığı isteyenlere veriliyor. Toplanan bağışlarla, ihtiyacı olan köy okullarının eksiklikleri karşılanıyor.

Projenin tanıtımı için Instagram'da "uretiyorum.mutluyum" adlı hesap açıldı.

Okulun yöneticilerinden Teknoloji Bölümü Öğretmeni Dr. Tufan Akbal, proje hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akbal, "Bu büstlerimizle bağış topluyoruz. Topladığımız bağışlarla da ihtiyacı olan bir kardeş köy okuluna kütüphanesi yoksa kütüphane bağışlıyoruz, bilgisayarı yoksa bilgisayar alıyoruz, kitapları yoksa çocukların okuyabilmeleri için kitaplar tedarik ediyoruz. Şu ana kadar bir kırsal mahalle okuluna yardımda bulunduk. Doğu'da, Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da mutlaka her bölgede dokunabildiğimiz bir köy okuluna bu şekilde yardımda bulunmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbal, biblolar satıldıkça daha fazla okula ve öğrenciye ulaşacaklarını anlattı.

- Biblolar için fiyat belirlenmedi

Lisenin kurucularından Matematik Öğretmeni Elçin Gümüş de projedeki amaçlarının birinin, üç boyutlu yazıcıyı çocuklara tanıtmak, nasıl kullanabileceklerini onlara ve öğretmenlerine göstermek olduğunu belirtti.

Bibloların fiyatının olmadığını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Projedeki temel amacımız bazı okullara yetişmek, onlara yardımcı olmak, sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak, öğrencilerde farkındalık yaratmak, öğrencilerin dikkatini bir şeylere çekmek. Bu projede bizim öğrencilerimizin oluşturduğu Atatürk büstlerini, okul aile birliği ile makbuz karşılığında yardım alarak bunları dağıtıyoruz."

Öğrencilerden Karahan Dayı ise yazıcıdan çıkan Atatürk büstü biblosuna sprey boyalarla altın yaldız rengi verdiklerini aktararak, ihtiyacı olan okullara yardım etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Balıkesir Büst Edremit öğrenci yardım

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