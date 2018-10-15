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Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saba hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişiye binlerce kullanıcı, tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan video ile tepkileri ihbar kabul eden polis, harekete geçti. Atatürk büstüne saldırıp, video çektirerek, paylaşan kişinin Yusuf Saba olduğu belirlendi. Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen Saba, dün düzenlenen polis operasyonuyla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti. SOYLU VE GÜL'DEN AÇIKLAMA Öte yandan İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Atatürk büstüne saldırıp, hakaret eden kişinin yakalandığını belirterek, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız, bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir" dedi.

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