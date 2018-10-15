'Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)' başlığıyla verdiğimiz ek haberi, şüphelilerin isimlerini kapatıp, fotoğrafta da yüzlerini buzlayarak yeniden veriyoruz. Şüphelilerin yaşlarının 18'den küçük olmasından dolayı isimlerinin ve fotoğraflarının açık kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA



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