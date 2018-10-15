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Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Y.S.

GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Y.S. ve görüntüyü çeken H.Ç. ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"14.10.2018 günü Atatürk büstüne yönelik, hakaret teşkil eden uygunsuz söz ve eylemleri içeren kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve toplumda infial uyandırmıştır. Olayın Kocaeli ili Dilovası ilçesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren şüpheli Y.S. ile bu görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç. isimli şahıslar, aynı gün yakalanarak gözaltına alınmışlardır.
Her iki şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan dolayı, eylemlerine uyan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 1'inci ve 2'nci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, talebimiz doğrultusunda tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak işledikleri suçtan dolayı yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenecek iddianame ile kamu davası açılacaktır."

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