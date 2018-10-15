Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Kocaeli'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişiye binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan video ile tepkileri ihbar kabul eden polis, harekete geçti. Atatürk büstüne saldırıp, video çektirerek, paylaşan kişinin Yusuf Saba olduğu belirlendi.

ATA'NIN BÜSTÜNE, TEK AYAKTA "ASKER SELAMI"

DHA'da yer alan habere göre Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen Yusuf Saba, dün düzenlenen polis operasyonuyla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

2 TUTUKLAMA

Yusuf Saba ile görüntüyü çeken H.Ç., sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

