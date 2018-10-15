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Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba ile görüntüyü çeken H.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

Kocaeli'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişiye binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan video ile tepkileri ihbar kabul eden polis, harekete geçti. Atatürk büstüne saldırıp, video çektirerek, paylaşan kişinin Yusuf Saba olduğu belirlendi.

ATA'NIN BÜSTÜNE, TEK AYAKTA "ASKER SELAMI"

DHA'da yer alan habere göre Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen Yusuf Saba, dün düzenlenen polis operasyonuyla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

2 TUTUKLAMA

Yusuf Saba ile görüntüyü çeken H.Ç., sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk HAKARET

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ELİNİZE SAĞLIK
bi zahmet cumhutmriyeti kuran lar için 2 ayyaş diyenleride
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