Atatürk büstüne saldırdılar!

Olay, saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, okul bahçesindeki hareketliliği fark etti.
Bahçeye giren polis ekipleri, Atatürk büstünü söküp, yere atarak kırmaya çalışan Celil K. (25), Ramazan M.(30), Orhan D. (32) ve Murat K.'yi (25) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. Olay yerinde kalan bazı polis memurları kısmen zarar gören büstü onararak, yerine taktı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Polis, şüphelilere ait kamyonete de el koyarak otoparka çekti.
DHA
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