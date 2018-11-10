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Atatürk büstünü söküp, kıran şüpheliler suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp, tahrip eden 4 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI- BERKAY KUNT ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da, Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp, tahrip eden 4 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis, kısmen zarar gören büstü tamir edip, yerine taktı. Olay, saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, okul bahçesindeki hareketliliği fark edince kontrol etti. Bahçeye giren polis, Atatürk büstünü söküp, yere atarak kırmaya çalışan Celil K.(25), Ramazan M.(30), Orhan D.(32) ve Murat K.'yi(25) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. Olay yerinde kalan bazı polis memurları kısmen zarar gören büstü onararak, yerine taktı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor. Polis, şüphelilere ait kamyonete de el koyarak otoparka çekti.

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