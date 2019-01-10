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Atatürk büstünün ıslanmaması için şemsiye tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 ilkokul öğrencisi, yağışlı havada okulda bulunan Atatürk büstüne dakikalarca şemsiye tutarak ıslanmasını engellemeye çalıştı.

Atatürk büstünün ıslanmaması için şemsiye tuttular

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 ilkokul öğrencisi, yağışlı havada okulda bulunan Atatürk büstüne dakikalarca şemsiye tutarak ıslanmasını engellemeye çalıştı.
Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde Şakirpaşa Milli Mensucat İlkokulu’nda gerçekleşen olayda, havanın yağmurlu olmasından dolayı 2 öğrenci şemsiyelerini okulun bahçesindeki Atatürk büstünün üstüne açtı. Dakikalarca büstün üstünde şemsiye tutan çocuklar yağmurun dinmesini bekledi. Çocukların çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.

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