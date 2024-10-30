HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Atatürk'e benzerliğiyle para kazanan Serdar Görel 29 Ekim'i de boş geçmedi! İstismara tepkiler gecikmedi

Atatürk'e benzerliğiyle para kazanan Serdar Görel 29 Ekim'i de boş geçmedi! İstismara tepkiler gecikmedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim, 30 Ağustos, 10 Kasım... Milli duyguları istismar edenler için gün fark etmiyor. Atatürk'e benzerliklerini kullananlar bu sayede hem şöhrete hem de paraya sahip oluyor. Geçtiğimiz milli bayramlarda da yayın açan Serdar Görel de bunlardan biri. 29 Ekim'i de boş geçmeyen Görel 5 saatlik yayın yaptı. Yine izleyicilerinden para topladı.

Atatürk'e benzerliğiyle para kazanan Serdar Görel 29 Ekim'i de boş geçmedi! İstismara tepkiler gecikmedi

Her fırsatı değerlendiren istismarcılar için özel gün milli gün fark etmiyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Serdar Görel de TikTok'tan açtığı yayınlarla bu özel günlerde gelirine gelir katıyor. Birçok kullanıcı bu duruma tepki gösterse de Görel'i izleyenler de bu istismara çanak tutmuş oluyor.

1

29 EKİM'DE DE YAYIN AÇTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle dikkat çeken ve bu özelliğini sosyal medyada bağış toplamak için kullanan Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da TikTok hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi. Görel'in bu yayınları, kamuoyunda büyük tepki topluyor.

TEPKİLER BİTMİYOR

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de yayın açan Görel Cumhuriyet Bayramı’nda tekrar canlı yayın açarak hediye ve para topladı. Görel’in Atatürk’e benzerliğini bu tür yayınlar için kullanması, birçok sosyal medya kullanıcısı ve kamuoyunun tepkisine neden olmaya devam ediyor.

2

10 KASIM'DA 09.05'TE YAYIN AÇTI

Her 10 Kasım'da Atatürk'ün anmak için siren çalınırken, saygısını göstermek isteyen vatandaşlar da nerede olursa olsun ayağa kalkarak anmasını gerçekleştiriyor. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel de tam 09.05'te yayın açarak takipçileriyle buluşmuştu. Yüksek miktarda bağış toplayan Görel'e çok sayıda yorum yapılmıştı. 'Atam seni çok özledik', 'Seni asla unutmayacağız' yorumları ise dikkat çekmişti.

1 MİLYON BAĞIŞLA GÜNDEM OLMUŞTU

Serdar Görel’in, geçen yıl 29 Ekim'de açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edilmişti. Kısa sürede gündem olan iddia Görel tarafından yalanlanmıştı.

3

Bir ayda 30-35 bin TL hediye topladığını söyleyen Görel, "Yalan haber yapanlardan hesap soracağım" ifadelerini kullanmıştı.

SERDAR GÖREL KİMDİR?

Tiktok platformunda yayın açan Serdar Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var. Sedar Gürel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tiktok 29 ekim atatürk
En Çok Okunan Haberler
Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e büyük ceza!

Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e büyük ceza!

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

4 temel sorun, 3 Bakanlık… Beklenen değişiklik geliyor

4 temel sorun, 3 Bakanlık… Beklenen değişiklik geliyor

İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

İstanbul'da kuzen vahşeti! 18 yaşındaki genç kızı bayılttıktan sonra katletti

İstanbul'da kuzen vahşeti! 18 yaşındaki genç kızı bayılttıktan sonra katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.