Atatürk'e benzerliğiyle para kazanan Serdar Görel 29 Ekim'i de boş geçmedi! İstismara tepkiler gecikmedi

Her fırsatı değerlendiren istismarcılar için özel gün milli gün fark etmiyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Serdar Görel de TikTok'tan açtığı yayınlarla bu özel günlerde gelirine gelir katıyor. Birçok kullanıcı bu duruma tepki gösterse de Görel'i izleyenler de bu istismara çanak tutmuş oluyor.

29 EKİM'DE DE YAYIN AÇTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle dikkat çeken ve bu özelliğini sosyal medyada bağış toplamak için kullanan Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da TikTok hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi. Görel'in bu yayınları, kamuoyunda büyük tepki topluyor.

TEPKİLER BİTMİYOR

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de yayın açan Görel Cumhuriyet Bayramı’nda tekrar canlı yayın açarak hediye ve para topladı. Görel’in Atatürk’e benzerliğini bu tür yayınlar için kullanması, birçok sosyal medya kullanıcısı ve kamuoyunun tepkisine neden olmaya devam ediyor.

10 KASIM'DA 09.05'TE YAYIN AÇTI

Her 10 Kasım'da Atatürk'ün anmak için siren çalınırken, saygısını göstermek isteyen vatandaşlar da nerede olursa olsun ayağa kalkarak anmasını gerçekleştiriyor. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel de tam 09.05'te yayın açarak takipçileriyle buluşmuştu. Yüksek miktarda bağış toplayan Görel'e çok sayıda yorum yapılmıştı. 'Atam seni çok özledik', 'Seni asla unutmayacağız' yorumları ise dikkat çekmişti.

1 MİLYON BAĞIŞLA GÜNDEM OLMUŞTU

Serdar Görel’in, geçen yıl 29 Ekim'de açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edilmişti. Kısa sürede gündem olan iddia Görel tarafından yalanlanmıştı.

Bir ayda 30-35 bin TL hediye topladığını söyleyen Görel, "Yalan haber yapanlardan hesap soracağım" ifadelerini kullanmıştı.

SERDAR GÖREL KİMDİR?

Tiktok platformunda yayın açan Serdar Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var. Sedar Gürel, evli ve 2 çocuk babasıdır.