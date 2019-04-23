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Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Atatürk'e benzerliği ile tanınan sanatçı Göksal Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Artvin’de çocuklarla bir araya geldi.

Artvin Belediyesi ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen programa, Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sinema sanatçısı Göksel Kaya katıldı.

Yoğun ilgiyle karşılaştı

Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar tiyatro oyuncusuna yoğun ilgi gösterdi.
'Atatürk Dedi ki’ adlı kitabını imzalayan Kaya, çocuklarla bol bol fotoğraf çekindi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Artvin Atatürk 23 Nisan

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