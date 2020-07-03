Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş R.H.C.'nin görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş R.H.C.'nin sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili Kars’tan herkesi üzen bir haber geldi. TSK'da görev yapan ve devletten maaş alan bir astsubay Atatürk için “Büyük İngiliz projesi” dedi.

Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yayın yapan ve köy enstitüleri ile genç cumhuriyet dönemini ilgilendiren paylaşımlarda bulunan Ankara Hasanoğlu Köy Enstitüsü’nün paylaşımlarına yorum yapan R.H.C.'nin kendisiyle tartışanlara Atatürk’ü Koruma Kanunu kaldırıldıktan sonra tartışabileceğini söylediği görüldü.

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

R.H.C.'nin profilinde ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

(AA)



