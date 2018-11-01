Atatürk'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz görevinden alındı!

Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı. Şırnak Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Emin Korkmaz ile ilgili 31.10.2018 tarihinde bir basın organında çıkan haber üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin (c) bendi uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi 1. fıkrası gereğince 31.10.2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

DHA

