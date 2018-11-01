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Atatürk'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz görevinden alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabında Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı.

Atatürk'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz görevinden alındı!

Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı. Şırnak Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

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"Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Emin Korkmaz ile ilgili 31.10.2018 tarihinde bir basın organında çıkan haber üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin (c) bendi uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi 1. fıkrası gereğince 31.10.2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk Şırnak Üniversitesi mehmet emin korkmaz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Atatürke niye hakaret edilir anlamış değilim.ülkemiz için cephede savaşmış bir komutan.Ülkem için savaşmış şehit-gazi olmuş her kişiye minnettarım. onlara dil uzatanların dili kopsun
Fetöcü savcılar ve idareciler gerçekten gitmiş galiba. Güzel haberler bunlar. Herkes birgün Atatürk'e saygı duyacak. Kimisi bu dünyada, kimisi ahirette.
Seni Bu günlere getiren Türk Halkına vefa borcunu böylemi ödedin sen.? Senin aslın ne ki.? Neden Türk olmaktan bu kadar rahatsız oluyorsun.? Bizim Kurtuluş savaşımız gibi bir destanımız var zaten, senin gibiler bu destanı iyice anlamışlar. Senin Soyunu, sopunu, ecdadını gerçekten merak ediyorum. Eminim sonu Türk çıkmayacak. Adına Yakışır bir şekilde davranış göstermen gerekirken, Bu vatanın vefa borcu olan birine hakaret etmen de nedir.? Baban Mehmet ismini koyarken neler düşünmüştür ama şimdi görse eminim kahrından bir kere daha ölürdü. Sen bu Vatana millete yakışmıyorsun okumuş cahil...!
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