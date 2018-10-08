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Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

Malatya'da, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılan öğretmen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından büyük tepki gördü. Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.'yi gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Murat K., götürüldüğü emniyette sorgulanmaya başlandı.

NE DEMİŞTİ?

İlkokul öğretmeninin Atatürk için, "20. asrın gördüğü en büyük şeytan" dediği öne sürülmüştü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
atatürk'e hakaret Malatya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sizden büyük şeytan mı var Allah belanızı versin sizin pis yalakalar Ata'm senin gibilerin dedelerini denize döktüğü için sevmezsiniz tabi ne dölü olduğunuz belli değil.
gösterin şimdi o adi hain herife şeytan kimmiş. 80 milyona sesleniyorum seve seve seve saygı duyacaksınız. duymayacaksan bu ülkeyi terket kardeşim. Sonsuza dek tek liderimiz olacak oda GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
şu yorumların altına adam haklı diyen birileri çıksada hepsini toplasalar..ortada sadece güzel insanlar kalsa..var mı içinde ki pisliği dışarıya vurabilecek yürekli :)) meydan size kalır mı vatan hainleri
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