Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından büyük tepki gördü. Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.'yi gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Murat K., götürüldüğü emniyette sorgulanmaya başlandı.
NE DEMİŞTİ?
İlkokul öğretmeninin Atatürk için, "20. asrın gördüğü en büyük şeytan" dediği öne sürülmüştü.
Kaynak: DHA
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