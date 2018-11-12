Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal ve bir grup avukat, Edirne Kapalı Cezaevi'ndeki Emine Şahin'i ziyaret etti.

Kartal, ziyaretin ardından cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir söz ve eylem olduğunu söyledi.

Tutuklamanın hukuksuz olduğunu savunan Kartal, "Açık bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu şekildeki beyandan bir suç çıkarıp insanları cezaevine atmak bir yol olacaksa Türkiye'de hiçbir ifade açıklanamaz hale gelir. Hiç kimseyi eleştiremez hale gelirsiniz. Artık herkesin temel düşünce açıklamalarına ideolojik düşüncelere saygılı olması gerekiyor. Bu eylem de aslında bu saygı çerçevesinde değerlendirilip çok basit şekilde geçiştirilebilecek bir eylemken maalesef Türkiye'nin de gündemine oturtulan bir kriminalize eylem haline getirilmiştir" diye konuştu.

Avukatlar adına konuşan avukat Selçuk Kar da Emine Ş.'ye hukuki yardım amacıyla Edirne'de olduklarını belirtti. Sözlere bakıldığında ortada bir hakaretin olmadığının anlaşıldığını ifade eden Kar, şunları söyledi: