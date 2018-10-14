Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kocaeli'nde yaşadığı belirtilen Yusuf S.'nin sosyal medyada yayınladığı bir video Türkiye'yi ayağı kaldırdı. Görüntülerde Yusuf S., Atatürk'ün büstüne sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor.
TEPKİ YAĞDI
Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoya çok sert tepkiler geldi. Vatandaşlar bu videoyu yayınlayan kişinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. Twitter'da 'AtayaUzananEliKırarız!' şeklinde açılan hashtag de kısa sürede birinci sıraya yükseldi.
Sosyal medya kullanıcıları Yusuf S.'nin yargı önünde hesap vermesini isterken, Yusuf S.'nin bir görüntüsü daha yayınlandı. Görüntülerde Yusuf S. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.
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