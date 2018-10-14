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Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren bir video yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoya çok sert tepkiler geldi. Vatandaşlar bu videoyu yayınlayan kişinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

Kocaeli'nde yaşadığı belirtilen Yusuf S.'nin sosyal medyada yayınladığı bir video Türkiye'yi ayağı kaldırdı. Görüntülerde Yusuf S., Atatürk'ün büstüne sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor.

TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoya çok sert tepkiler geldi. Vatandaşlar bu videoyu yayınlayan kişinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. Twitter'da 'AtayaUzananEliKırarız!' şeklinde açılan hashtag de kısa sürede birinci sıraya yükseldi.

Sosyal medya kullanıcıları Yusuf S.'nin yargı önünde hesap vermesini isterken, Yusuf S.'nin bir görüntüsü daha yayınlandı. Görüntülerde Yusuf S. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk sosyal medya HAKARET

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
senin gibi asalaklar için verilen mücadeleye yazık
lan keko seni elime gecirsem tokat manyagi yapar o kaldiridigin eli keserdim Atamizin ulkeyi emanet ettigi genclige bak adi yaratik
mal adam bunu yaptında eline ne geçti? yaw biz hangi ara böyle olduk ? 6 yaşndaki oğlum bile bunu görünce baba bu adam deli mi? diye soruyor.
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