Atatürk'e son veda! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

Yaşanan hüznün yayınlanan fotoğraflarla hayal edilmeye çalışıldığı o güne dair anlatılan bilgiler her geçen yıl yetersizleşirken, Ankara Üniversite'nden yeni bir paylaşım geldi.

O GÜNÜ PAYLAŞTILAR

82 yıl önce ebediyete intikal eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberinin ardından İstanbul ve Ankara'da cenaze törenleri düzenlendi. Üniversite arşivinde saklanan fotoğraflar ilk kez paylaşıldı. Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan kareler, o karanlık güne dair merak edilenleri gözler önüne serdi.

ARŞİVDEKİ FOTOĞRAFLAR İLK KEZ YAYINLANDI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinde çekilen ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivinde tutulan 36 fotoğrafın birçoğunun ilk kez gün yüzüne çıktığı kaydedildi.

İşte ilk kez göreceğiniz o kareler:



